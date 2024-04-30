В Амурской области мусоровоз насмерть сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

Девятилетний мальчик из Приамурья погиб под колесами мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Амурской области.

ЧП произошло в Белогорске. По версии правоохранителей, автомобиль двигался задним ходом по прилегающей к жилым домам территории. В этот момент там находился девятилетний мальчик на велосипеде.

В результате столкновения несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью травмы. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все детали произошедшего, назначен ряд проверок.

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