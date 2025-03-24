В Ленобласти лифт с пассажирами сорвался и пролетел три этажа

В Мурино Ленинградской области лифт сорвался с 18 этажа, кабина с пассажирами пролетела три этажа и остановилась. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, ЧП произошло в многоэтажном доме по улице Шувалова. Случившееся местным жителям удалось снять на видео.

После остановки на 18 этаже, кабина лифта с пассажирами начала стремительно падать, двери закрыться не успели и их смяло. Пролетев три этажа лифт остановился, поскольку сработали защитные уловители. Никто из пассажиров не пострадал, из покореженного лифта их удалось освободить через 25 минут.

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