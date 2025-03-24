Ребенок получил тяжелую травму при падении на детской площадке в Москве

В Москве 10-летний мальчик травмировал позвоночник, облокотившись на ограждение детской горки на площадке. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне утром на Братеевской улице. Ребенок захотел скатиться с горки, на вершине он прислонился к поверхности, которая по идее должна защищать детей от случайный падений. Однако конструкция, которая держалась только на четырех хлипких саморезах, не выдержала и вместе с несовершеннолетним рухнула с двухметровой высоты.

Мальчик упал на спину, после чего не смог даже пошевелиться. Юного москвича доставили в больницу с травмой поясницы и ушибом шейных позвонков. Родители пострадавшего намерены обратиться в Следственный комитет, чтобы компетентные органы проверили опасную площадку.

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