В Пермском крае мужчина сломал позвоночник женщине из-за ее собак

Житель поселка Чусовской в Пермской области жестоко избил женщину с собаками в продуктовом магазине. Как сообщает РЕН ТВ, он разозлился на нее из-за выгула животных без намордников.

Инцидент имел место еще в начале января 2024 года. 42-летний мужчина набросился на 29-летнюю жертву сразу после того, как она зашла в магазин с двумя псами. Бил он ее в том числе ногами.

В результате девушка заработала перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Свою вину он не признает.

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