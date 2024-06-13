В Ленобласти иностранцы пытались изнасиловать 13-летнюю школьницу

В Ленинградской области местная жительница сообщила в полицию об изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом пишет Piter.tv.

По словам матери пострадавшей, ЧП произошло вечером 11 июня в деревне Большие Колпаны, на Садовой улице. Неизвестные попытались надругаться над 13-летней девочкой. Другие детали произошедшего не раскрываются.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемых в возрасте от 21 до 26 лет на ферме «Новый мир» в деревне Новые Черницы. Ими оказались четверо граждан Узбекистана.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка упала с самоката и оказалась в реанимации.

Также сообщалось, что мать с трехлетним ребенком выпали из окна в центре Санкт-Петербурга.