В российском городе девушка попала в реанимацию после поездки на самокате

17-летняя жительница Калининграда оказалась в реанимации после катания на электросамокате по Санкт-Петербургу. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, в среду, 12 июня, около шести часов утра у одного из домов на Московском проспекте подросток упала с электросамоката и ударилась головой. Пострадавшую госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова в тяжелом состоянии. Медики зафиксировали у несовершеннолетней закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылочной области.

В настоящий момент девушка находится в реанимации.

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