Мать с трехлетним ребенком выпали из окна в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга женщина и ее трехлетний ребенок выпали из окна. Их госпитализировали с множественными травмами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, маленький мальчик облокотился на москитную сетку, и она, не выдержав давления, выпала, а вместе с ней и ребенок. Заметив это, мать дошкольника попыталась его спасти, но в итоге тоже полетела вниз. Приземлились они на соседский балкон.

После случившегося россиянку с сыном доставили в больницу. Хоть они и выжили, но получили тяжелые травмы. У мальчика врачи диагностировали ушиб мозга, перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму. А у его матери — травмы груди, ног, ушиб мягких тканей головы, переломом поясничных позвонков. Сейчас она находится в реанимации, и медики борются за ее жизнь.

Ранее женщина с сыном выпали из окна в Москве. В ходе выяснения обстоятельств удалось установить их личности.