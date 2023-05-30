В Саратовской области бабушка из-за неприязни добавила в кашу отраву и убила дочь с внуками

В Саратовской области вынесли приговор 50-летней женщине, которая отравила дочь и троих внуков. Она проведет в колонии общего режима 19 лет.

О решении суда сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по региону. В ведомстве сообщили, что следователи назначили многочисленные экспертизы, а после дополнительных следственных действий женщина призналась в содеянном.

Трагедия произошла в Александровке 11 декабря 2021 года. По просьбе родных бабушка готовила лапшу на молоке. Женщина добавила в еду отраву – яд лежал у мужа в бардачке.

После она позвала на ужин родственников, а 23-летнюю дочь-инвалида даже кормила с ложечки. Вещество подействовало через несколько часов.

Сначала было непонятно, от чего умерли дочь и внуки. Позже бабушка пришла в полицию и во всем призналась. Преступление было совершено из-за личной неприязни.

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