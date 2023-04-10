Годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа и угодил в больницу

На юге Петербурга в Красносельском районе годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа. Его отправили в медицинское учреждение. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Сотрудники детской больницы проинформировали правоохранительные органы о маленьком пациенте. По предварительным данным, ребенок с токсическим отравлением поступил в больницу в состоянии средней тяжести с улицы Добровольцев.

Отмечается, что малыш якобы облизал с поверхности жидкость для вейпа, которые родители не убрали из его зоны досягаемости.

Подчеркивается, что родители забрали годовалого мальчика домой, написав отказ от госпитализации. Сейчас полиция района проводит проверку по данному инциденту и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 20-летний геймер зарезал оппонента после ссоры в соцсетях. Происшествие случилось вечером 9 апреля у торгово-развлекательного комплекса. Следствие отмечает, что молодые люди познакомились в компьютерном клубе, но вскоре поссорились в социальных сетях. Это случилось после того, как 17-летний житель оскорбил знакомого с фейкого аккаунта. Тогда они назначали ту трагическую встречу у ТЦ.

Оскорбленный пришел на встречу не один, а с приятелями. Но они не смогли найти общий язык и завязалась потасовка.