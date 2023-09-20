На Кубани двухлетний мальчик выпил в гостях растворитель для краски. Об этом сообщает издание kp.ru.

Местная жительница отправилась с двумя детьми к знакомой в гости. Родительница так увлеклась беседой, что потеряла наследников из виду. Из-за отсутствия контроля матери двухлетний мальчик нашел химическое вещество и выпил его.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у него острое отравление с химическим ожогом ротовой полости. Информацию о произошедшей ситуации передали в полицию. На данный момент проводится проверка.

Известно, что малыш воспитывается в полной многодетной семье.

Ранее мы писали о том, что в Волхове мужчина попал в больницу, прополоскав горло в вокзальном туалете. Потерпевший принял чистящее средство для раковин. На данный момент он находится в больнице с сильным ожогом.

Подобная ситуация произошла в Санкт-Петербурге. 72-летний пенсионер выпил чистящее средство и попал в больницу с отравлением.