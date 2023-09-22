В Кронштадте полицейские задержали бомжа за развращение 13-летнего мальчика. Об этом сообщает портал 78.ru.

12 сентября 2023 года в полицию обратилась 34-летняя женщина. По словам местной жительницы, неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее сына.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 41-летний бездомный, который ранее был судим за грабежи и убийство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге бездомный ограбил 13-летнюю девочку и удерживал ее в подвале . Подробности смотрите в этой статье.

Подобный случай произошел в Екатеринбурге. Бездомный мужчина попытался изнасиловать школьницу днем, когда она возвращалась домой после спортивных занятий.