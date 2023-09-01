В Ленобласти два мальчика надругались над 6-летним ребенком. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, к сотрудникам полиции обратилась за помощью 34-летняя женщина. Она заявила, что два 10-летних мальчика совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. По словам родительницы, ребенок в тот момент находился на прогулке у реки Свирь.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области 14-летние братья изнасиловали 7-летнего мальчика. Подробности смотрите в этой статье.

Подобная история произошла и в Красноярске. Мальчик из села Субботино изнасиловал четвероклассницу.