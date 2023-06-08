В Красноярском крае мальчик изнасиловал четвероклассницу

1 июня мальчик из села Субботино Шушенского района Красноярского края изнасиловал четвероклассницу.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Девочке пришлось обратиться к врачу. Восьмиклассника задержали», – сообщил источник.

В отношении ребенка возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее мы писали о 42-летнем враче из Якутска, который изнасиловал 9-летнюю девочку во время сопровождения в больницу. Маленькая девочка почувствовала себя плохо. Бабушка быстро отреагировала на состояние внучки и вызвала доктора на дом. На вызов приехал заместитель главного врача больницы. После осмотра мужчина убедительно дал понять пенсионерке о необходимости отвезти ребенка в медучреждение.