В Ленобласти дома у пропавшего мужчины нашли зарезанного человека

В Ленобласти обнаружили труп человека в квартире пропавшего мужчины. На теле были обнаружены ножевые ранения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении отца. Она призналась, что он не выходил с ней на связь. Поиски россиянина начались с его места жительства. Дома его не оказалось, зато внутри был другой мертвый человек.

Характеры ран погибшего позволяют предположить, что он был зарезан. Его личность пока неизвестна. Пропавшего же до сих пор не нашли.

К слову, выяснилось, что мужчина, поиски которого продолжаются, уже был судим. Другие подробности уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

Ранее в Ленобласти в заполненной водой канаве нашли труп полуторагодовалой девочки. Она упала туда и захлебнулась, пока гостила у бабушки и прабабушки в деревне.

Также недавно в Турции погиб российский турист. Он спрыгнул с 50-метровой высоты в реку.