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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 мая 2024, 10:32
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Труп нашли в заполненной водой канаве: полуторагодовалая девочка осталась без присмотра взрослых и умерла

В Ленобласти из заполненной водой канавы достали труп полуторагодовалой девочки.
Труп нашли в заполненной водой канаве: полуторагодовалая девочка осталась без присмотра взрослых и умерла

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки в Ленинградской области. Ребенок упал в канаву и захлебнулся, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Трагичный случай произошел в Кингисеппском районе Ленобласти. Накануне, 13 мая, малышка гостила у бабушки и прабабушки в деревне. Пока взрослые занимались своими делами, ребенок гулял у заполненной водой канавы.

Через некоторое время девочка упала туда и захлебнулась. Спасти малышку не удалось.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они начали расследование смертельного инцидента в рамках уголовного дела.

Ранее на Алтае мужчина попытался спасти 11-летнюю девочку из реки и погиб. Он утонул, пытаясь добраться до ребенка с противоположного берега.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
ребенок