Труп нашли в заполненной водой канаве: полуторагодовалая девочка осталась без присмотра взрослых и умерла

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки в Ленинградской области. Ребенок упал в канаву и захлебнулся, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Трагичный случай произошел в Кингисеппском районе Ленобласти. Накануне, 13 мая, малышка гостила у бабушки и прабабушки в деревне. Пока взрослые занимались своими делами, ребенок гулял у заполненной водой канавы.

Через некоторое время девочка упала туда и захлебнулась. Спасти малышку не удалось.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они начали расследование смертельного инцидента в рамках уголовного дела.

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