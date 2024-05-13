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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 13 мая 2024, 18:52
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Ночью прыгнул в реку с 50-метровой высоты: российский турист погиб на отдыхе в Турции

В Турции российский турист спрыгнул с 50-метровой высоты в реку и утонул .
Ночью прыгнул в реку с 50-метровой высоты: российский турист погиб на отдыхе в Турции

© Freepik

Гражданин России погиб во время отдыха в турецкой Аланье. Мужчина спрыгнул с 50-метровой высоты в реку, но не смог добраться др берега, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трагичный случай произошел ночью. Мужчина выпивал вместе с местным жителем. В какой-то момент турист захотел искупаться. Он спрыгнул с большой высоты в реку и пропал в ее водах.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники экстренных служб. В ходе поисковых мероприятий они нашли тело погибшего гражданина РФ.

Российское консульство в Турции проинформировали о случившемся. Сейчас его представители пытаются связаться с родственниками умершего туриста.

Ранее пьяный москвич опоздал на рейс в Египет и избил пограничника. Конфликт произошел в аэропорту «Шереметьево».

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
турист