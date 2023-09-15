В Ленобласти девушка нашла у себя дома завернутое в одеяло тело убитой подруги. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

14 сентября 2023 года местная жительница зашла к себе домой и обнаружила на кровати труп приятельницы. Рядом с телом лежал провод, которым, по предварительным данным, была задушена погибшая. Сотрудники полиции обнаружили на ее шее характерные следы.

Известно, что 27-летняя умершая жила в Сосновом Бору, работала продавцом и встречалась с молодым человеком. На данный момент следователи выясняют его причастность к смерти девушки. Возбуждено уголовное дело.

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