Житель Красноярского края до смерти забил 6-летнюю девочку, выпивая с ее мамой

В Красноярском крае, деревне Тагара, мужчина до смерти забил шестилетнюю девочку. Убийство произошло во время его застолья с матерью ребенка. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД 24.

По информации источника, 59-летний россиянин выпивал вместе с 42-летней подругой, воспитывавшей маленькую дочь. Во время посиделки по какой-то причине разгорелся конфликт, который привел к тому, что подозреваемый сильно разозлился. В порыве ярости он схватился за топор и направился к малышке. Он ударил по ней рукояткой, из-за чего она скончалась.

Как удалось установить, ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. У дошкольницы не было шанса спастись. Она умерла еще до того, как врачи успели приехать для помощи.

После произошедшего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Серпухове произошло убийство пятилетней таджикской девочки. Она пропала во время прогулки, когда отец ненадолго отлучился, а на следующий день был найден ее труп. Также удалось установить, что перед смертью ребенка изнасиловали. В ходе расследования был задержан подозреваемый – 27-летний местный житель.