Мужчина в Москве поджег квартиру со своей сожительницей из-за ссоры

32-летний мужчина в Москве поджег квартиру, в которой находилась сожительница. Она доставлена в больницу с ожогами.

Подробности сообщает Telegram-канал столичного Следственного комитета.

В сообщении говорится, что происшествие случилось в доме на северо-востоке Москвы. Ночью 14 сентября мужчина поджег дверь квартиры в доме на улице Лескова.

Уточняется, что его действия обусловлены личными неприязненными отношениями к женщине. Мужчина действовал с особой жестокостью.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества. С задержанным провели следственные действия. Опрошены очевидцы случившегося. Будут проведены несколько экспертиз. Фигуранту уголовного дела изберут меру пресечения.

Пострадавшей оказывают помощь в больнице.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина подожгла квартиру из-за ссоры с супругом. В результате ее действий умерла 88-летняя соседка, которая не смогла выбраться из жилища.