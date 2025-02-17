В Ленобласти четырехлетний малыш упал с дивана и разбился насмерть

В Гатчине Ленинградской области четырехмесячный ребенок упал с дивана и разбился насмерть. Об этом 17 февраля сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, младенец умер днем ранее в 21:30.

Как пишет 78.ru, малыш упал дома с дивана и ударился головой о ножку кровати. При этом никаких видимых повреждений не было, он оставался в сознании. В больнице ему диагностировали перелом теменной кости.

Младенца прооперировали, до смерти он находился в реанимации в коме.

Ранее мы писали о том, что на Ямале двухлетний ребенок скончался после употребления в пищу магнитов. Всего он проглотил их 18 штук и был экстренно доставлен в больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, однако их попытки не увенчались успехом.

А пара из США недавно оставила малыша в одном подгузнике посреди трассы. Таким образом родители решили избавиться от него.