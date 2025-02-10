Поступил в больницу в тяжелом состоянии: двухлетний ребенок проглотил 18 магнитов и умер

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа скончался двухлетний ребенок. Он попал в больницу после того, как проглотил 18 магнитов, передает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Малыш проглотил опасные предметы во время игры. Когда ребенку стало плохо, то его экстренно доставили в больницу. Врачи провели диагностику и приступили к реанимационным мероприятиям, чтобы спасти маленького пациента.

«Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — заявили представители департамента.

Где были взрослые в тот момент, когда малыш наглотался магнитов, пока не известно. В обстоятельствах смертельного инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник проглотил пятирублевую монету. Ребенку потребовалась срочная операция.