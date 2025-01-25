Доставили в больницу, но спасти не смогли: бабушка держала свою 13-летнюю внучку в самодельной клетке

Американка держала свою 13-летнюю внучку в самодельной клетке. Сколько ребенок провел в ней времени, не известно. Из-за ухудшения самочувствие девочка попала в больницу, но спасти ее не удалось, передает издание AZFamily.

По данным СМИ, бабушка обратилась за медицинской помощью после того, как ее внучка перестала дышать. Когда ребенок умер, то стали выясняться странные детали. У подростка была задержка когнитивного развития и умственные способности трехлетнего ребенка. Тело несовершеннолетней покрывали язвы и синяки.

Узнав об этом, полицейские направились в дом бабушки. Там они нашли самодельную клетку, в которой жила девочка. Женщина призналась, что держала там внучку, чтобы контролировать. Мать подростка ничего не знала о жизни дочери после того, как та переехала к бабушке.

Ранее пара из США оставила ребенка в одном подгузнике посреди трассы. Таким образом родители решили избавиться от малыша.