В Екатеринбурге женщина подралась с детьми, которые отказались играть с ее сыном. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным источника, местная жительница сперва ударила двоих детей, а затем отобрала у них игрушки. О подробностях инцидента рассказал отец пострадавших мальчиков.

Мужчина заявил: сын женщины попытался присоединиться к игре его наследников и захотел отнять у них игрушку. Дети не дали себя в обиду и отстояли свою вещь, после этого мальчик заплакал от досады. Увидев расстроенного сына, жительница Екатеринбурга решила защитить его и напала на чужого ребенка.

Старший сын мужчины вступился за брата, однако женщина ударила и его, а затем сломала личные вещи детей. В этот момент на помощь наследникам подоспел их отец, который сумел на время уладить конфликт.

«Она сломала их личные вещи и выкинула в помойку. Все это, по словам старшего сына, сопровождалось угрозами и нецензурными словами», — высказался отец потерпевших.

Мужчина добавил, что написал заявление в полицию и обратился в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали о том, что в Иркутске сожитель задушил сына возлюбленной из-за плача. Подробности смотрите в этой статье.