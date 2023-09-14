В Ленобласти 71-летний пенсионер случайно упал на нож, пока срезал гриб. Об этом сообщает портал 47news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, местный житель пропал 11 сентября 2023 года в районе одного СНТ. Вышедшие на поиски дачника добровольцы нашли тело мужчины в лесу. Сотрудники полиции предположили, что умерший отправился за грибами, но, срезая находку, он неудачно упал грудью на нож.

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