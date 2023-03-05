14:00, 05 марта 2023
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Школьница готовила ужин и напоролась на нож
В Ленобласти 17-летняя школьница нанесла себе ножевое ранение, готовя ужин .
Фото: freepik
17-летняя девушка, пробивающая в Сосновом Бору Ленобласти, готовила ужин и напоролась на нож животом.
19-летний возлюбленный вызвал скорую помощь. Врачи обнаружили колото-резаную рану, ранение поперечно-ободочной кишки и сквозное ранение желчного пузыря. Девушка доставлена в тяжелом состоянии в больницу.
Сотрудники полиции выясняют детали случившегося.
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