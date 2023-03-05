passion.ru
СЛУЧИЛОСЬ
14:00, 05 марта 2023
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Школьница готовила ужин и напоролась на нож

В Ленобласти 17-летняя школьница нанесла себе ножевое ранение, готовя ужин .

Фото: freepik

Фото: freepik

17-летняя девушка, пробивающая в Сосновом Бору Ленобласти, готовила ужин и напоролась на нож животом.

19-летний возлюбленный вызвал скорую помощь. Врачи обнаружили колото-резаную рану, ранение поперечно-ободочной кишки и сквозное ранение желчного пузыря. Девушка доставлена в тяжелом состоянии в больницу.

Сотрудники полиции выясняют детали случившегося.

Ранее мы писали, что мужчина заживо сварился, приняв ванну.

Источник фото:freepik
Источник:78.ru
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