Школьница готовила ужин и напоролась на нож

17-летняя девушка, пробивающая в Сосновом Бору Ленобласти, готовила ужин и напоролась на нож животом.

19-летний возлюбленный вызвал скорую помощь. Врачи обнаружили колото-резаную рану, ранение поперечно-ободочной кишки и сквозное ранение желчного пузыря. Девушка доставлена в тяжелом состоянии в больницу.

Сотрудники полиции выясняют детали случившегося.

Ранее мы писали, что мужчина заживо сварился, приняв ванну.