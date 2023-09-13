В Санкт-Петербурге 19-летний внук убил дедушку из-за старых обид. Юноша объяснил, что пенсионер избивал мать и его в детстве.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Тело пенсионера 1955 года рождения нашли в квартире, расположенной в доме на улице Староорловская. Полиция приехала после звонка соседей: они услышали крики о помощи.

В совершении преступления заподозрили внука убитого. По информации источника, он признался в старом конфликте с родственником.

«По словам парня, дедушка регулярно избивал мать и его с детства», - рассказала собеседник.

С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Задержанный работает курьером, доставляет еду.

Ранее сообщалось, что 55-летний инвалид в Москве восемь раз надругался над внучкой. Он развращал девочку на даче и в гостинице.