В Ленобласти 37-летний мужчина поджег дом нелюбимой тещи. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, 16 сентября 2023 года в деревне Лужского района сгорел частный дом. Недвижимость принадлежала 67-летней местной жительнице. По предварительным данным, виновным в поджоге стал 37-летний зять женщины. Злоумышленник совершил подобное действие из-за неприязни к родственнице.

Сообщается, что сумма материального ущерба составила 1,5 млн рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он уже был судим за разбой и изнасилование.

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