В Челябинске женщина пыталась похитить ребенка, предлагая ему деньги

В Челябинске женщина пыталась похитить ребенка с детской площадки. Чтобы несовершеннолетний сел к ней в машину, она предлагала ему деньги. Об этом сообщает группа во «Вконтакте» «Парковый Челябинск».

Мама мальчика рассказала, что все произошло вечером 16 сентября. Незнакомая россиянка оставила автомобиль на улице Мусы Джалиля и подошла к ребенку, катавшемуся на самокате. Она завела с ним разговор, в ходе которого обещала заплатить ему, если он согласится сесть к ней в машину.

Идти за женщиной мальчик в итоге не стал. Он испугался и убежал от нее, после чего рассказал о случившемся матери. Слова ребенка подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали местную жительницу возле несовершеннолетнего. В полицию родительница пока не обращалась с заявлением, но пользователи Сети посоветовали ей сделать это как можно скорее.

К слову, сотрудники правоохранительных органов уже отреагировали на видео и начали проверку.

Ранее в Приамурье ребенку оторвало фалангу пальца руки в детском саду. В тот момент он, как и другие дети, был без присмотра, так как в этот день отсутствовали воспитатели.