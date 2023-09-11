Полгода вынашивал план мести: школьник сжег дом соседки в ответ на ее замечание

В Башкирии 15-летний мальчик сжег дом соседки из-за того, что она сделала ему замечание. План мести он составлял полгода. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Примерно полгода назад женщина сделала замечание своему соседу-школьнику по поводу шумного поведения. Подросток серьезно обиделся на это и начал думать о мести. Ему в голову пришла идея устроить поджог, только вот зимой сделать это было сложно из-за высоких сугробов.

5 сентября несовершеннолетний взял спички, бумагу, березовую кору и отправился поджигать баню женщины. Но в один момент пламя перекинулось на жилой дом, после чего мальчик испугался и скрылся с места происшествия.

Муж соседки вывел из горящего здания беременную женщину и пятилетнюю дочку. Школьника довольно быстро задержали, против него уже возбудили уголовное дело о поджоге.

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