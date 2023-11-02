В Ленобласти 12-летнюю девочку госпитализировали с угрозой преждевременных родов

В больницу города Всеволожск в Ленинградской области обратилась 12-летняя девочка с жалобами на боли в животе. В ходе обследования врачи установили, что школьница беременна.

Юную пациентку госпитализировали с угрозой выкидыша. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, пишет портал 78.ru.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее жительница Воркуты почувствовала боль в груди и шее, слабость, рвоту и головокружение, после чего была доставлена в местную больницу. Местные врачи поставили неутешительный диагноз — инфаркт миокарда. Женщина находилась на 24-й неделе беременности, ей провели операцию, остановив сердце.

Также сообщалось, что в Новосибирске беременная женщина родила в очереди у кабинета врача. Ребенок появился на свет мертвым.