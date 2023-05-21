Беременной женщине остановили сердце, чтобы спасти

Жительница Воркуты почувствовала боль в груди и шее, слабость, рвоту и головокружение, после чего была доставлена в местную больницу. Местные врачи поставили неутешительный диагноз — инфаркт миокарда.

Женщина находилась на 24-й неделе беременности, поэтому ее решили экстренно доставить в Центр Алмазова, где специалисты занимаются операциями на аорте. Пациентка имела кардиогенный шок, а сердечно-сосудистая система перестала обеспечивать организм адекватным кровотоком. При этом женщина имела скопление крови в районе сердца, наблюдался разрыв стенки аорты и коронарных артерий.

Отмечается, что кардиохирург, доктор медицинских наук Владимир Успенский проводил операцию на протяжении всей ночи. Для медицинского вмешательства было необходимо остановить сердце пациентки.

Медики успешно сделали протезирование аортального клапана восходящего отдела аорты и аортокоронарное шунтирование. Ни ребенок, ни женщина не пострадали.

Известно, что ребенок появился на свет на 37 неделе беременности. У женщины родилась здоровая по всем показателям девочка.

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