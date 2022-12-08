11:22, 08 декабря 2022
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В Новосибирске беременная родила в очереди около кабинета врача
В Новосибирске беременная женщина родила в очереди у кабинета врача. Ребенок появился на свет мертвым.
Инцидент произошел в роддоме. По факту случившегося начата проверка.
Росздравнадзор изучит сообщения о неоказании беременной помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее стало известно о женщине, родившей в одиночной камере. 21-летнюю девушку с новорожденным госпитализировали, а спустя сутки ее вернули в тюрьму. Малыша передали семье.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#роды,
#врач