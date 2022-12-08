В Новосибирске беременная родила в очереди около кабинета врача

В Новосибирске беременная женщина родила в очереди у кабинета врача. Ребенок появился на свет мертвым.

Инцидент произошел в роддоме. По факту случившегося начата проверка.

Росздравнадзор изучит сообщения о неоказании беременной помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно о женщине, родившей в одиночной камере. 21-летнюю девушку с новорожденным госпитализировали, а спустя сутки ее вернули в тюрьму. Малыша передали семье.