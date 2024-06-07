В Ленобласти 10-летнего мальчика изнасиловал в туалете интерната старшеклассник
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В школе-интернате в Ленобласти выясняют обстоятельства изнасилования 10-летнего мальчика. В совершении преступления подозревают 18-летнего воспитанника. Об этом сообщает 78.ru.
По данным источника, над ребенком надругались еще 13 мая. Предварительно, в период с 10:30 до 11:30 часов школьник зашел в туалет учреждения. Вместе с ним был 10-классник. Там парень совершил насильственные действия в отношении мальчика.
О произошедшем стало известно почти через месяц. На данный момент подозреваемого задержали, он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
На момент публикации комментариев о случившемся не поступало.
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Также недавно в Стерлитамаке школьник поставил мальчиков на колени и избил. Издевательства он снимал на видео.