В Ленобласти 10-летнего мальчика изнасиловал в туалете интерната старшеклассник

В школе-интернате в Ленобласти выясняют обстоятельства изнасилования 10-летнего мальчика. В совершении преступления подозревают 18-летнего воспитанника. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, над ребенком надругались еще 13 мая. Предварительно, в период с 10:30 до 11:30 часов школьник зашел в туалет учреждения. Вместе с ним был 10-классник. Там парень совершил насильственные действия в отношении мальчика.

О произошедшем стало известно почти через месяц. На данный момент подозреваемого задержали, он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

На момент публикации комментариев о случившемся не поступало.

Ранее в Петербурге изнасиловали 78-летнюю пенсионерку. Об этом рассказал ее сын. Подозревают мигранта, который был знаком с женщиной.

Также недавно в Стерлитамаке школьник поставил мальчиков на колени и избил. Издевательства он снимал на видео.