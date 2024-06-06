Российский школьник поставил мальчиков на колени и избил

В Стерлитамаке местная жительница сообщила об издевательствах подростка над ее сыном и другими детьми. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Как призналась женщина, школьник повел ее 12-летнего сына вместе с товарищем в заброшенное здание. Там он поставил детей и на колени и избил, снимая происходящее на видео. Хулиган также угрожал, чтобы дети не жаловались взрослым. Причина подобного поведения 12-летнего юноши в настоящий момент неизвестна.

Родители мальчика зафиксировали побои и написали заявление в полицию. Мать пострадавшего также предположила, что жертвами издевательств могли стать и другие дети.

В отношении матери школьника-хулигана составлен административный акт за неисполнение родительских обязанностей.

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