В Ленинградской области нашли тело задушенной новорожденной девочки

В Ленинградской области обнаружили тело задушенной восьмимесячной девочки. Мать новорожденного ребенка перестала выходить на связь. Об этом инсайдер сообщил журналистам Пятого канала.

Все произошло в городском поселке Мга Кировского района. По словам источника, труп малышки уже направили в морг. Судмедэксперты устанавливают причину смерти ребенка. Специалисты нашли на теле девочки признаки удушения.

Другие подробности пока не уточняются. На данный момент стражи правопорядка занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали, что россиянке изуродовали лицо в клинике пластической хирургии. Девушка решилась на блефаропластику и нашла в Интернете хирурга из Азербайджана. Операция проходила в Баку. Сразу после наркоза пациентка заметила неровные швы и ожоги. Врач убеждал ее в том, что это нормально и скоро все заживет.

В похожей ситуации оказалась модель из Сочи. Девушка записалась на пластическую операцию по удалению комков Биша. Однако после хирургического вмешательства она перестала закрывать глаза и улыбаться.