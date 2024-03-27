Записалась на несложную операцию: хирурга, изуродовавшего модель, освободили от наказания

Андрей Комаров, пластический хирург по чьей вине модель из Сочи больше не может закрывать глаза, избежал наказания. Срок давности преступления, совершенного им, прошел, передает Telegram-канал Baza.

История произошло в 2020 году. Юлия Тарасевич, модель из Сочи, записалась к Комарову на операцию по удалению комков Биша. После хирургического вмешательства женщина перестала закрывать глаза и улыбаться.

Врачи был признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Комарову назначили наказание в виде 3,5 года ограничения свободы. Но отбывать его пластический хирург не стал, так как срок давности совершения преступления уже к тому моменту прошел.

Сейчас мужчина продолжает делать операции. Вину в случившемся он не признал до сих пор.

Ранее сообщалось, что Центр эпидемиологии не нашел инфекций в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. По итогам прошлой проверки, которую проводил Роспотребнадзор, были выписаны штрафы.