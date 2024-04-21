Одни шрамы и гнойники: девушке изуродовали лицо в клинике пластической хирургии

Россиянка решила сделать блефаропластику в клинике Баку, после чего уже год ходит с шрамами и гнойниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Год назад жительница Волгоградской области захотела убрать нависшее веко и шрам на челюсти. Она начала искать врачей в Интернете и наткнулась на одного специалиста из Азербайджана. Операция должна была проходить в Москве, но хирург отказался приезжать в Россию и предложил девушке прилететь в Баку.

Блефаропластика длилась порядка восьми часов. Как только россиянка отошла от наркоза, она сразу почувствовала дикую боль. Более того, после снятия повязок девушка заметила неровные швы и ожоги на лице. Медик убедил пациентку в том, что скоро все заживет и она увидит отличный результат.

Когда девушка вернулась в Россию и обратилась за консультацией к другим врачам, то узнала, что работу специалиста из Азербайджана сложно назвать хирургической. При этом в клинике Баку отказались исправлять последствия неудачной операции и возмещать ущерб. Известно, что пациентка заплатила за блефаропластику 250 тысяч рублей.

Теперь гражданке предстоит лечь под нож хирурга еще минимум три раза и отдать за это 1,5 миллиона рублей. Врач будет заполнять ямки на лице жировой тканью с живота.

Девушка уже слетала в Баку на медицинскую экспертизу. Она намерена подавать заявление на клинику в местную прокуратуру.

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