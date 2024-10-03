В Ленинградской области 11-летняя девочка спасла бабушку, в слезах вызвав скорую

В СНТ Агалатово Всеволожского района Ленинградской области 11-летняя девочка спасла забившуюся в судорогах бабушку. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Ленобласти.

Несмотря на страх и слезы, несовершеннолетней удалось вызвать медиков. Фельдшер по приему вызовов скорой помощи сориентировалась, и сама начала задавать ребенку вопросы.

Девочка смогла успокоиться и четко ответить, что с родственницей, есть ли рядом кто-то из взрослых и какой номер дома. Диспетчер объяснила, как правильно повернуть бабушке голову, и что бригада приедет в ближайшее время. К приезду медиков пенсионерка была без судорог и в сознании. Специалисты оказали пациентке всю необходимую помощь, успокоили девочку, похвалили за то, что у нее, несмотря на сильный стресс, получилось взять себя в руки и вызвать скорую.

Пациентку в стабильном состоянии доставили в больницу, а с ее внучкой остались дома приехавшие родственники.

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