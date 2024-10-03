Подростки до смерти избили инвалида и ограбили его квартиру

В Туле подростки до смерти избили 44-летнего инвалида и ограбили его квартиру. Об этом сообщает 71.ru.

По информации источника, троих подростков подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого наступила смерть 44-летнего инвалида. 28-сентября они пришли в квартиру к мужчине, избили его и ограбили. Местного жителя нашли на следующий день и доставили в больницу. 30 сентября он умер из-за полученных травм.

Уточняется, что погибший пригласил в гости подростка, но вместе с ним пришла толпа: пока одни избивали мужчину с нарушением опорно-двигательного аппарата, другие снимали на камеру. Видео с избиением было опубликовано в Сети.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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