В Кызыле педофил повалил школьницу на землю и насильно поцеловал

В Тыве мужчина насильно повалил школьницу на землю и поцеловал. Об этом сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Кызыле. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина подошел к школьнице и начал о чем-то говорить. Девочка попыталась убежать от незнакомца, но тот повалил ее на землю и поцеловал. После педофил скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данной статье мужчине грозит до 20 лет колонии.

Пока правоохранителям не удалось задержать незнакомца.

Ранее в Санкт-Петербурге 40-летний мужчина установил скрытую камеру в ванной в упаковке из-под крема. С помощью устройства он мог подглядывать за двумя падчерицами.

Также мы писали, что педофил в Москве получил 19 лет колонии за издевательства над 7-летней племянницей жены.