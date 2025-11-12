В Кызыле педофил повалил школьницу на землю и насильно поцеловал
© Freepik
В Тыве мужчина насильно повалил школьницу на землю и поцеловал. Об этом сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в Кызыле. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина подошел к школьнице и начал о чем-то говорить. Девочка попыталась убежать от незнакомца, но тот повалил ее на землю и поцеловал. После педофил скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данной статье мужчине грозит до 20 лет колонии.
Пока правоохранителям не удалось задержать незнакомца.
Ранее в Санкт-Петербурге 40-летний мужчина установил скрытую камеру в ванной в упаковке из-под крема. С помощью устройства он мог подглядывать за двумя падчерицами.
Также мы писали, что педофил в Москве получил 19 лет колонии за издевательства над 7-летней племянницей жены.