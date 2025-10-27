В Петербурге отчим подглядывал за падчерицами в ванной через камеру в упаковке из-под крема

В Петербурге 40-летний мужчина установил скрытую камеру в ванной в упаковке из-под крема. С помощью устройства он мог подглядывать за двумя падчерицами.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Камеру нашла совершеннолетняя падчерица, когда отправилась в душ. Ее внимание привлекла коробка с кремом. Девушка разглядела маленькие дырочки и вскрыла упаковку – внутри оказалась микрокамера с картой памяти. После этого она обратилась в полицию, объяснив, что камера могла долго простоять в ванне.

Ванную посещала и несовершеннолетняя сестра – она также могла стать объектом съемки.

Правоохранители задержали 40-летнего отчима. О мужчине известно, что он работает в магазине электроники.

Задержанный написал явку с повинной, у него нашли жесткие диски и накопители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

