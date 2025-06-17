Педофил несколько лет издевался над племянницей жены и шантажировал ее

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор мужчине, который на протяжении нескольких лет подвергал сексуальному насилию племянницу своей жены. Преступления начались, когда девочке было всего семь лет. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, все началось в 2005 году. 42-летний мужчина, охладевший к супруге, обратил внимание на малолетнюю родственницу. Сначала он заманивал ребенка на чердак дачи в Раменском районе Подмосковья под предлогом фотосессий, уговаривая сниматься в нижнем белье. Со временем домогательства переросли в систематическое насилие, которое продолжалось и в московской квартире преступника. Все действия он снимал на камеру.

Когда жертва стала старше и окончила школу, ей начали поступать анонимные угрозы: неизвестные шантажировали ее распространением компрометирующих фото. Девушка обратилась к насильнику, но он заявил, что уничтожит материалы только в обмен на новые встречи.

Даже после того, как у пострадавшей появился молодой человек и она забеременела, преследования не прекратились. В 2017 году она была вынуждена заплатить мучителю 80 тысяч рублей, надеясь, что это остановит его.

Правда раскрылась лишь весной 2024 года, когда во время семейной ссоры родной сын публично обвинил отца в растлении ребенка. После этого девушка решилась обратиться в правоохранительные органы.

Суд приговорил преступника к 19 годам колонии строгого режима.

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