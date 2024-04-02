В квартире в российском городе нашли трупы отца и дочери

Тела двух человек нашли в одной из квартир на северо-востоке Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, трупы обнаружили накануне вечером в квартире на проезде Шокальского. В жилище были найдены тела 87-летнего пенсионера и его 64-летней дочери. Предполагается, что оба скончались около двух месяцев назад.

На удушающий запах, исходящий из квартиры, пожаловались соседи. В итоге дверь в жилище вскрыли, а внутри, помимо трупов, было найдено множество пустых бутылок и различных вещей.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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