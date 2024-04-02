passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 апреля 2024, 12:59
1 мин.

В квартире в российском городе нашли трупы отца и дочери

В квартире в Москве обнаружили трупы отца и дочери.
В квартире в российском городе нашли трупы отца и дочери

© Freepik

Тела двух человек нашли в одной из квартир на северо-востоке Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, трупы обнаружили накануне вечером в квартире на проезде Шокальского. В жилище были найдены тела 87-летнего пенсионера и его 64-летней дочери. Предполагается, что оба скончались около двух месяцев назад.

На удушающий запах, исходящий из квартиры, пожаловались соседи. В итоге дверь в жилище вскрыли, а внутри, помимо трупов, было найдено множество пустых бутылок и различных вещей.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Волгограде группа подростков жестоко избила мужчину за замечание в автобусе. Уточняется, что пострадавший отказался от госпитализации.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге прохожие обнаружили на льдине окровавленного мужчину без одежды.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
смерть
квартира