В центре Петербурга прохожие нашли на льдине окровавленного мужчину без одежды

В Санкт-Петербурге прохожие нашли на льдине мужчину в крови. Из одежды на нем было только нижнее белье. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, пожилой россиянин лежал на льду возле дома 2 по Петровскому проспекту. Когда его увидели люди, то сразу же вызвали сотрудников полиции и медиков. Несмотря на то, что он был весь в крови, он оказался жив. Правда, в крайне тяжелом состоянии. Уточняется, что на его кисти были заметны глубокие порезы.

Пострадавшего доставили в больницу и поместили в шоковую реанимацию. Известно также, что у него диагностировали травму головы, закрытую травму груди и алкогольную интоксикацию.

Что именно произошло с мужчиной и как он оказался почти голый на льду в центре Петербурга, пока неизвестно. Подробности выясняются.

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