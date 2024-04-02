Российские подростки жестоко избили мужчину за замечание в автобусе

В Волгограде правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения мужчины в автобусе подростками. Об этом пишет портал V1.ru.

О ЧП стало известно благодаря видеозаписи, которая распространилась в СМИ. Группа несовершеннолетних сначала ударила кулаком россиянина по лицу, после чего повалила его на пол и продолжила бить ногами. Замечания других пассажиров компания проигнорировала. Хулиганы вытолкнули волгоградца из автобуса и продолжили избивать. Один из подростков плюнул на мужчину, когда тот рухнул на асфальт.

Уточняется, что поводом для потасовки стало замечание относительно поведения в общественном транспорте. В итоге вместо диалога юноши начали групповое избиение. Известно, что пострадавший отказался от госпитализации.

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