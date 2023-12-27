В Кузбассе студент колледжа с ножом напал на троих несовершеннолетних

Сотрудники полиции в Кемеровской области задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как считает следствие, в ночь на 26 декабря в общежитии между семью гражданами случилась ссора, в ходе которой фигурант зарезал 16-летнего юношу. Вдобавок он ударил ножом еще двоих несовершеннолетних, их доставили в больницу. Состояние одного из них врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство более двух лиц и убийстве из хулиганских побуждений. Кемеровчанин заключен под стражу. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

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