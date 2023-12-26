Россиянка подожгла подъезд жилого дома после неудачного свидания

В Южно-Сахалинске задержана 28-летняя местная жительница, устроившая поджог в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Сахалину.

Уточняется, что возгорание произошло в доме на улице Байкальской. В результате пожара были уничтожены несколько дверей и косметическая отделка помещения, общий ущерб превысил полмиллиона рублей.

Прибывшие на место специалисты установили, что пожар возник в результате поджога. По подозрению в его совершении правоохранители задержали 28-летнюю ранее судимую местную жительницу, девушка находилась в гостях у одного из жильцов дома, но их общение не сложилось. Покинув квартиру, подозреваемая собрала имущество жильцов, которое лежало на лестничных клетках, подожгла его и скрылась с места преступления.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 УК РФ. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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