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СЛУЧИЛОСЬ
12:13, 26 декабря 2023
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Россиянка подожгла подъезд жилого дома после неудачного свидания

Жительница Сахалина подожгла подъезд знакомого после неудачного свидания.

Россиянка подожгла подъезд жилого дома после неудачного свидания

© Freepik

В Южно-Сахалинске задержана 28-летняя местная жительница, устроившая поджог в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Сахалину.

Уточняется, что возгорание произошло в доме на улице Байкальской. В результате пожара были уничтожены несколько дверей и косметическая отделка помещения, общий ущерб превысил полмиллиона рублей.

Прибывшие на место специалисты установили, что пожар возник в результате поджога. По подозрению в его совершении правоохранители задержали 28-летнюю ранее судимую местную жительницу, девушка находилась в гостях у одного из жильцов дома, но их общение не сложилось. Покинув квартиру, подозреваемая собрала имущество жильцов, которое лежало на лестничных клетках, подожгла его и скрылась с места преступления.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 УК РФ. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина выкрал из магазина около 100 шоколадных яиц.

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