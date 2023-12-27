Российского полицейского заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой

В Екатеринбурге сотрудника уголовного розыска задержали по подозрению в половой связи с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, силовику вменяется вступление в половую связь с 13-летней школьницей. Уточняется, что девочка сбегала из дома, а правоохранитель неоднократно занимался ее розыском. В результате полицейский привез подростка домой и вступил в интимную связь.

Известно, что задержанному оперативнику 33 года, у него есть жена и маленький ребенок. Ему вменяют статью 134 ч. 3 «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Теперь полицейскому грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Выяснилось, что связь со школьницей была по обоюдному согласию, но это никак не освобождает фигуранта от ответственности.

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