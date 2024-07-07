В Курске отец в качестве наказания поджег 9-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщают журналисты, вечером 5 июля 9-летний ребенок играл со свечкой дома и случайно поджег разлитый спирт. В итоге разгорелось пламя, которое добралось до годовалой сестры мальчика. Родители потушили огонь, а их дочь получила ожоги.

После этого отец мальчика, 38-летний Андрей, не сдержал эмоций и решил наказать сына — он снял с него штаны, облил ягодицы спиртом и поджег.

В итоге оба ребенка оказались в больнице с ожогами. Они находятся в детской областной больнице. Глава семейства задержан правоохранителями.

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