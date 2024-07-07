Может оказаться в детдоме: 12-летнюю школьницу изъяли из семьи после побега к 16-летнему бойфренду

В Кемерово 12-летняя школьница может оказаться в детском доме после побега из дома к своему 16-летнему возлюбленному.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, девочка часто срывалась на родителей, ссорилась с мамой, а в июне ушла из дома в неизвестном направлении. При этом она оставила записку и пожаловалась, что в семье ее якобы никто не любит и не понимает.

Родители обратились в полицию и сами отправились на поиски. В итоге школьницу нашли у бойфренда.

На допросе девочка заявила, что дома ее обижают, а в ее дневнике обнаружили запись о том, что мама угрожала ей ножом.

Женщина была в шоке, узнав об обвинениях дочери. Она пояснила, что однажды резала сыр на кухне и в этот момент повздорила с девочкой, эмоционально размахивая руками.

В результате школьницу изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Ежедневно ее навещает мать, однако забрать не может до окончания проверки. Сама девочка жалуется на плохие условия содержания и травлю со стороны старших детей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозах убийством. Подростка могут отправить в детский дом.

Ранее 12-летняя петербурженка сбежала из дома после конфликта с матерью из-за своего поведения. Она заявила родительнице, что переночует у подруги, однако утром проснулась в чужой квартире и не могла вспомнить, как там оказалась. Владельцев школьница не знала.